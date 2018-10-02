Hindistan'da çiftçi protestosuna polis müdahalesi

NDTV'nin haberine göre, Uttar Pradeş eyaletinde 30 binden fazla çiftçi, kredi borçlarının iptal edilmesi, elektrik ve yakıtın sübvanse edilmesi, 60 yaş üstündeki çiftçilere emekli maaşı bağlanması ve çiftçilerin karşılaştığı sorunları çözmek üzere kurulan Swaminathan Komisyonunun önerilerinin uygulanması talebiyle yürüyüş düzenledi.

Polis, kimi yürüyerek kimi de traktör ve otobüslerle başkente doğru ilerleyen çiftçilerin Yeni Delhi'ye girmesine izin vermedi.

Polis, ülkede çiftçi haklarını savunan eski başbakanlardan Chaudhary Charan Singh'in başkent Yeni Delhi'deki anıtı Kisan Ghat'a gitmesi beklenen çiftçileri, Ghaziabad şehrindeki Delhi-Uttar Pradeş sınırında barikatlar kurarak durdurdu.

Çiftçilerin sloganlar atarak barikatları aşmaya çalışması üzerine polis, kalabalığa tazyikli su sıkarak, cop ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Olaylar sırasında bazı göstericiler ve polisler yaralandı.

Çiftçiler protestolarını yarın da sürdüreceklerini belirtirken, Ghaziabad şehrinde yarın eğitime ara verileceği kaydedildi.

Tarım ve Çiftçi Refahından Sorumlu Devlet Bakanı Gajendra Singh Shekhawat, ANI ajansına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Rajnath Singh ile bir araya gelerek çiftçilerin taleplerini görüştüklerini ve konuların çoğunluğu üzerinde anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Diğer yandan, yürüyüşü organize eden ülkenin önde gelen çiftçi birliklerinden Bharatiya Kisan Birliği (BKU) üyeleri ise asgari satış fiyatı ile ilgili olarak Swaminathan raporunun tam olarak uygulanmasına ve tek seferlik kredi feragatine dair bir anlaşmaya varılmadığını savundu.

(AA)