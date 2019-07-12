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  3. Hindistan İsrail'den füze almaktan vazgeçti... 500 milyon dolarlık anlaşma iptal

Hindistan İsrail'den füze almaktan vazgeçti... 500 milyon dolarlık anlaşma iptal

Hindistan İsrail'den füze almaktan vazgeçti... 500 milyon dolarlık anlaşma iptal

Hindistan'ın, İsrail'den alacağı 500 milyon dolarlık güdümlü tanksavar füzelerinin başarısız atışlarından dolayı alımdan vazgeçtiği iddia edildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Hint ordusunun, geçen yıl Hindistan ordusu tarafından yürütülen atış denemelerini geçememesi üzerine İsrailli firma Rafael ile yapılan 500 milyon dolarlık Spike güdümlü tanksavar füze (ATGM) anlaşmasının iptal edildiği bildirildi.

Hindistan gazetelerinin, gelişmeleri yakından takip ettiği bildirilen askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, “Hint ordusunun Racastan eyaletindeki Pokhran üssünde yapılan testlerde Spike ATGM'nin sensörleri hedefi belirleyemedi.” denildi.

Füzelerin yaz denemeleri sırasında birçok alanda başarısız olduğunu belirten askeri kaynak, “Sensörler Pokhran'da yapılan denemeler sırasında hedefi tespit edemedi.” diye konuştu.

Hindistan, 2014 yılında İsrailli savunma şirketi Rafael ile 321 roket fırlatıcısı ve 8 bin 356 roket almak için anlaşma imzalamış ancak anlaşma Aralık 2017'de Hint yönetimince iptal edilmişti.

Buna karşın, anlaşma, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2018 yılı ocak ayında Hindistan'a yaptığı ziyaret sonrası tekrar yürürlüğe konmuştu.

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