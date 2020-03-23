Koronavirüs nedeniyle hava kirliliğinde azalma gözlemlendi

Koronavirüs azot dioksit (NO2) oranında hatırı sayılır bir düşüş sağlayarak hava kirliliğinin azalmasının önünü açtı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avrupa Uzay Ajansı koronavirüs hava kirliliği seviyesine etkisini yansıtan görüntüleri paylaştı.

Görüntülere, geçen yılına aynı dönemine göre, geçtiğimiz 6 haftada Asya ve Avrupa'daki endüstriyel açıdan gelişmiş şehirlerde azot dioksit (NO2) seviyesinde belirgin oranda bir düşüş yaşandığı yansıyor.

Leicester Üniversitesi'nde görevli olan profesör Paul Monks, bu durumdan alınacak önemli dersler olduğu belirtiyor. Ayrıca Monks, 'Şimdiye kadarki en büyük ölçekli deneyi yaşıyoruz' diyerek nelerin başarabileceğinin gözler önüne serildiğini belirtti.

İşte uyduya yansıyan hava kirliliği görüntüleri,

Hava kirliliğinde en yüksek oranları gören Çin, virüs kaynaklı yüzlerce fabrikasının durmasının ardından hava kirliliğinde yüzde 10-30 daha düşüş yaşandı.

Çin'de şimdiye kadar 3 bin 274 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken 81 bin 496 vaka bulunuyor. Ayrıca virüs kaynaklı tedavi altına alınan 72 bin 819 de iyileşti.

Endüstriyel fabrikalara sahip Güney Kore'de NO2 oranında düşüş yaşanıyor.

Güney Kore'de şimdiye kadar 111 kişi koronavirüs hayatını kaybederken 8 bin 961 vaka bulunuyor. Ayrıca virüs kaynaklı tedavi altına alınan 3 bin 166 kişi de iyileşti.

İtalya'nın 9 Mart'ta karantina altına alınmasıyla birlikte hava kirliliğinde belirgin oranda düşüş yaşandı.

Milano ve kuzey İtalya'nın diğer bölgelerindeki NO2 seviyeleri yaklaşık yüzde 40 düştü.

İtalya'da şimdiye kadar 5 bin 476 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken 59 bin 138 vaka bulunuyor. Ayrıca virüs kaynaklı tedavi altına alınan 7 bin 24 kişi de iyileşti.

Koronavirüs pandemisi endüstriyel sektöre büyük oranda son verirken dünyadaki hava kirliliği seviyelerini İngiltere'de de azalttığı görülüyor.

İngiltere'de şimdiye kadar 282 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken 5 bin 748 vaka bulunuyor. Ayrıca virüs kaynaklı tedavi altına alınan 137 de iyileşti.

(Ntv)