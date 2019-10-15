Haksız mahkumiyete 4.8 milyon $ tazminat

Avustralya’nın başkenti Canberra’da 1989’da Federal Polisi komiserlerinden Colin Winchester, aracının içinde iki kurşunla vurularak öldürüldü. Winchester’ın katil zanlısı olarak tutuklanan kamu görevlisi David Eastman, 1995’te ömür boyu hapse mahkum edildi. Suçlu olduğunu kabul etmeyen ve 1999-2008’de 5 kez temyize giden Eastman’ın başvurusu, her defasında reddedildi. Cinayetten hapse girmesine delil olarak sunulan arabasındaki ateşli silah kalıntılarının, arabasını kendisinden habersiz tavşan avına götüren arkadaşı Benjamin Smith’in silahından çıktığını 19 yıl sonra ispat etmeyi başaran Eastman, 2014’te mahkeme tarafından tahliye edildi.

MASRAFLAR DA HÜKÜMETTEN

Eastman, tahliye edilmesinin ardından hapiste kaldığı yıllara karşılık, Avustralya Başkent Bölgesi hükümetinin önerdiği 3.8 milyon dolarlık teklifi kabul etmeyerek, 18 milyon dolar tazminat isteğiyle mahkemeye başvurmuştu. Mahkemede dün görülen davada, Eastman’ın haksız hapis cezası nedeniyle aile kurma ve kariyer yapma fırsatını kaybettiğini, hapisteyken annesi ve iki küçük kardeşinin de öldüğünü dikkate alan Yargıç Michael Elkaim, Avustralya Başkent Bölgesi hükümetini, Eastman’a 7 milyon Avustralya Doları tazminat ödemeye mahkum etti. Yargıç Elkaim, yaklaşık 30 milyon dolar civarındaki mahkeme masraflarının da hükümet tarafından ödenmesine karar verdi. Eastman’ın avukatı Sam Tierney, “Hayatının önemli bir bölümünü kaybetti ve açıkçası onunla (parayla) ne yapabileceği konusunda bazı düşünceleri var” dedi.