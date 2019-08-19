Güney Kore F-35A teslimatına hazırlanıyor
Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin yeniden sertleşmeye başladığı bir zamanda, dört adet F-35A tipi savaş uçağının daha bir hafta içerisinde Güney Kore’ye intikal etmesi planlanıyor.
Perşembe günü ülkeye gelmesi planlanan jetler, Seul’ün 140 kilometre güneyinde yer alan Cheongju bölgesindeki askeri üsse konuşlanacaklar.
Yeni gelen bu dört adet uçakla birlikte Güney Kore Hava Kuvvetleri (ROKAF) envanterindeki F-35A sayısı, 8’e yükselecek. Yıl sonuna kadar Güney Kore’ye, 10 adet F-35A Lightning II daha teslim edilmesi planlanmakta.