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  3. Görülmemiş kaza! Virajı dönemeyen otomobil tırı böyle attı

Görülmemiş kaza! Virajı dönemeyen otomobil tırı böyle attı

Görülmemiş kaza! Virajı dönemeyen otomobil tırı böyle attı

Slovenya’da viraja hızlı giren otomobil, sağ şeritteki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle yağmurdan ıslanmış yolda kontrolden çıkan TIR, yan yatarak köprüden aşağıda düştü. Otomobil ve tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Slovenya’nın başkenti Lübliyana’nın yakınlarında bulunan Golovec tüneli çıkışında meydana geldi. Viraja hızlı giren bir otomobil sağ şeritte seyreden tıra çarptı. Otomobilin çarpmasıyla yağmurdan ıslanmış yolda kontrolden çıkan tır, yan yatarak köprü korkuluklarını kırdı ve yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Kazada, 58 yaşındaki tır sürücüsü ve 40 yaşındaki otomobilin sürücüsünün yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, tırın arkasındaki tankerde yanıcı madde olmadığı, bunun da kazanın ölümcül olmamasında büyük rol oynadığı duyuruldu.

(DHA)


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