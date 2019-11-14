Görülmemiş kaza! Virajı dönemeyen otomobil tırı böyle attı

Kaza, Slovenya’nın başkenti Lübliyana’nın yakınlarında bulunan Golovec tüneli çıkışında meydana geldi. Viraja hızlı giren bir otomobil sağ şeritte seyreden tıra çarptı. Otomobilin çarpmasıyla yağmurdan ıslanmış yolda kontrolden çıkan tır, yan yatarak köprü korkuluklarını kırdı ve yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Kazada, 58 yaşındaki tır sürücüsü ve 40 yaşındaki otomobilin sürücüsünün yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, tırın arkasındaki tankerde yanıcı madde olmadığı, bunun da kazanın ölümcül olmamasında büyük rol oynadığı duyuruldu.

(DHA)