Gönüllülere hem aşı hem virüs verilecek

Rusya’nın koronavirüsle mücadele kapsamında aşıyı tescillemesinin ardından ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NNIAID), laboratuvar ortamında virüsü geliştirmeye başladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Konvansiyonel klinik testlere öncelik vermeye devam ediyoruz. Kovid-19 aşısının insanlar üzerindeki yan etkileri üzerine araştırma ve incelemelere başlıyoruz. ABD’li bilim insanları, corona virüsü aşısında gönüllü olanlara aşı olduktan sonra enjekte etmek üzere virüsü geliştirmeye başladı” ifadesi yer aldı.

RUS AŞISI İÇİN İLK SİPARİŞ VİETNAM’DAN



Rusya’da ilk koronavirüs aşısı olarak tescil edilen Sputnik-V’ye ilk sipariş Vietnam’dan geldi. İkinci koronavirüs dalgası ile karşı karşıya kalan ülkenin kaç doz sipariş verdiğine dair bilgi ise paylaşılmadı. Ülkenin kendi aşısının 2021 sonunda hazır hale getirebileceği açıklanmıştı.