Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8418
  • 6,5395
  • 252.686
  • 93.587
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Gazze'nin elektrik sorunu çözülecek

Gazze'nin elektrik sorunu çözülecek

Gazze'nin elektrik sorunu çözülecek

Filistinli gruplar ile İsrail arasında varılan ateşkes maddelerinin uygulanması çerçevesinde Gazze'ye elektrik sağlayacak yeni bir hat oluşturulması için Katar'dan gelen teknik ekip çalışmalara başladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistinli gruplar ile İsrail arasında varılan ateşkes maddelerinin uygulanması çerçevesinde Gazze Şeridi'ne İsrail'den elektrik sağlayacak yeni bir hat oluşturulması amacıyla Katar'dan Gazze'ye bir teknik ekip geldi. Katarlı ekip, Filistin Enerji Kurumu ile görüşmelerinin ardından "161" adı verilen elektrik hattı projesinin uygulanması için çalışmalara başladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'le varılan ateşkesin uygulanması konusunda yalnızca Gazze'deki ablukanın kalkmasını değil, bölgedeki elektrik ve su krizinin çözüme kavuşturulmasını, yoksul ailelere yardım edilmesini, ithalat-ihracatın iyileştirilmesini ve gençlere istihdam sağlanmasını içeren kapsamlı bir aşama içerisinde olduklarını belirtti.

Kasım, içinde bulundukları bu aşamanın Katar'ın Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin gösterdiği çabaların bir ürünü olduğunu kaydetti. İmadi, geçen ay yaptığı açıklamada, İsrail'den gelen 161 numaralı elektrik hattının işletilmesi konusunu görüşmek üzere bayramdan sonra Gazze'ye teknik heyet gönderileceğini duyurmuştu. Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada İmadi, Gazze'ye gönderilecek teknik heyetin, elektrik krizine çözüm bulmak için ilgili taraflarla İsrail'den gelen hattın işletilmesi konusunu görüşeceğini ifade etmişti.

İmadi, Katar'ın Gazze'ye yapılan 480 milyon dolarlık (2,9 milyar Türk lirası) yardımın bir kısmını, elektrik tedarikinin artırılması planının bir parçası olarak 161 numaralı hattın desteklenmesine tahsis ettiğini belirtmişti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 7 Mayıs'ta, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına destek için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı vermişti.

GAZZE'NİN ELEKTRİK KRİZİ

İsrail yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor. Bölgenin tek elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Elektrik dağıtımını gerçekleştiren şirket verilerine göre, Gazze Şeridi günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duymasına rağmen bu miktarın sadece 205 megavatı temin edilebiliyor. Bu da endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ve vatandaşlara kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler, kamu binalarının yanı sıra halkı doğrudan olumsuz etkiliyor.

Mısır ile Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda, geçen ay Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlanmasına rağmen İsrail ateşkes maddelerinin uygulanması konusunda "ciddi" adımlar atmıyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serenay evine döndü!
İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı
Keremcem alışılmışın dışına çıktı! Bu sefer bambaşka bir rolde...
Sinem Kobal'dan romantik paylaşım: 'İyi ki doğdun sevgilim'
Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'ten beklenmedik haber
<p><strong>Muhammed Mursi´nin hayatı</strong></p> <p>Muhammed Mursi, 8 Ağustos 1951 tarihinde, Mı

Muhammed Mursi Kimdir? Kaç Yaşında, Ölüm Nedeni Nedir?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü israfları

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek proje için geri sayım başladı