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  • Fransız gazetesinden dikkat çeken analiz: Türkiye'nin gücünün sembolü haline geldi
23 Aralık 2020 Çarşamba 09:16 | Son Güncelleme:

Fransız gazetesinden dikkat çeken analiz: Türkiye'nin gücünün sembolü haline geldi

Fransız gazetesinden dikkat çeken analiz: Türkiye'nin gücünün sembolü haline geldi
AA

Fransız Liberation gazetesi, Bayraktar TB2 SİHA'ların, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiğini yazdı.

Fransız Liberation gazetesi, Bayraktar TB2 SİHA'ların, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiğini yazdı.

AA'da yer alan haberde Fransız Liberation gazetesinin haberinde, Bayraktar TB2 SİHA'ların güvenilir olduğu ve deneyimli Türk ordusu tarafından kullanıldığı belirtildi.

SİHA'ların, Ankara'nın başarısının anahtarı olduğuna dikkati çekilen haberde, SİHA'ların Irak, Suriye, Libya ve Kafkasya'da kullanıldığı ifade edildi.

Haberde, SİHA'ların Türkiye'nin dış politikasında önemli rol oynadığının altı çizildi.

Bayraktar TB2 SİHA'ların 27 saat uçabildiği ve maliyetinin ABD'nin SİHA'larından daha düşük olduğu kaydedilen haberde, SİHA'ların aynı zamanda terör örgütü PKK'nın güç kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

Haberde, SİHA'ların, şubatta Suriye'nin kuzeybatısında güç gösterisi yaptığı, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiği vurgulandı.

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