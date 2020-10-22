Fransız avukattan siyasetçilere İslamofobi suçlaması

Fransa'da İnsan Hakları Liginin (LDH) avukatı Arie Alimi, geçen hafta bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmüş halde bulunmasının ardından Fransız siyasetçilerinin büyük bölümünün Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunduğunu, bunun sonucu olarak başkent Paris'te başörtülü 2 kadının saldırıya uğradığını belirtti.

AA'nın aktardığı habere göre, Alimi, kamu yayıncısı France Info'ya verdiği demeçte, ülkede son günlerde Müslümanları hedef alan açıklamaları ve Müslüman derneklere yapılan baskınları değerlendirdi.

Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de bir öğretmenin başı kesilmiş halde bulunmasının ardından Fransız siyasetçilerinin büyük bölümünün ve medyanın özellikle Müslümanları hedef alan ve ülkeyi bölen açıklamalarından korktuklarını belirten Alimi, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'daki Müslümanlar hakkında çok sert sözler duyuyoruz. Aynı zamanda Müslümanları hedef alan çağrılar duyuyoruz."

"Öğretmeni öldüren siyasi İslamcılıkla" mücadele edilmesi gerektiğini belirten Alimi, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak ülkede siyasette (Müslümanlara karşı) böyle bir durum söz konusu iken, bunun sonuçlarını hemen görüyoruz. Paris'te (Eyfel Kulesinin yanındaki) Champs-de-Mars Meydanı'nda dini veya kökeni nedeniyle cinayete teşebbüs mağduru olan bir aile var. Fransa'da böyle şeyler duymak için neler oldu?"

Alimi, Paris Emniyet Müdürlüğünün Eyfel Kulesi'nin çevresinde başörtülü 2 kadına yönelik saldırıda ırkçı hakaretleri görmezden gelmesine tepki gösterdi.

Fransız avukat, ülkede düzenlenen saldırılardan hemen sonra Müslümanlara karşı ayrımcılık yapıldığına dikkati çekti.

Paris'teki Eyfel Kulesinin çevresinde pazar günü başörtülü 2 kadın İslam karşıtı saldırıya uğramıştı. Paris Savcılığının "kasıtlı şiddet" kapsamına alarak soruşturma başlatması sonrası olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırının mağduru kadınlardan 18 yaşındaki Kenza, saldırganların kendilerine "pis Arap" dediklerini ve nefret dolu bir şekilde "öldürme amacıyla" saldırdıklarını belirtmişti.

MÜSLÜMAN DERNEKLERE YÖNELİK BASKILAR ARTIYOR



Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü.

Fransız yetkililer, öğretmenin katil zanlısının cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokulda görevli tarih öğretmeninin öldürülmeden birkaç gün önce Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür gösterdiği ve velilerin buna tepkide bulunduğu kaydedilmişti.

Bunun üzerine ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunun ve bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.