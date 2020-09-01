Fransa'da son 24 saatte 4 bin 982 koronavirüs vakası tespit edildi!

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 982 artışla 286 bin 7'ye yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 661'e ulaştı.

AA'nın aktardığı habere göre, Kovid-19 nedeniyle 424'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 604 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 86 bin 469 oldu.

Yoğun bakımda bulunanların sayısının artmaya devam ettiği ülkede, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,3'e yükseldi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

İŞ YERLERİNDE MASKE ZORUNLULUĞU



Çalışma Bakanlığının aldığı kararla, ülke genelinde iş yerlerinde çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildi. Buna göre personel, yemeğini ve içeçeklerini iş yerinde sadece belirlenen yerlerde tüketebilecek.