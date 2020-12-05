Fransa'da sert Karabağ kavgası

Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanıma çağrısında bulunan kararı kabul eden Fransa Senatosu’nun ardından Ulusal Meclis’in de aynı kararı kabul etmesi Paris’i kızdırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Meclis’te yaptığı açıklamada “Bizim Ermeni dostlarımız bile bunu bizden talep etmiyor. Böyle bir karar alınırsa kendi kendimizi (AGİT) Minsk Grubu’ndan çıkarmış oluruz” dedi.

AZERBAYCAN’DAN NOTA



Azerbaycan da karar dolayısıyla Fransa’ya nota verdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Fransa’nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross’u çağırarak kararın Birleşmiş Millet Şartı, Helsinki Nihai Senedi, BM Güvenlik Konseyi’nin 1993 tarihli ilgili kararlarına ve uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.