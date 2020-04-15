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  3. Fransa'da askeri helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var!

Fransa'da askeri helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var!

Fransa'da askeri helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var!

Fransa'nın güneyindeki Bouilh-Devant semtinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Fransa'nın güneyindeki Bouilh-Devant semtinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA'nın aktardığı habere göre, yetkililerden yapılan açıklamada, Bouilh-Devant'ta yerel saatle 16.30 civarında askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.


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