Fransa ‘işgal devleti'ni tanıdı

Meclis’te sembolik değere sahip karar, 3 “hayır” oyuna karşı 188 “evet” oyuyla kabul edildi. 16 milletvekili ise çekimser oy kullandı. Kararda, Dağlık Karabağ sorununun nihai çözüme kavuşturulması ve sivil halkın güvenliğinin güvence altına alınması gerektiği belirtildi. Fransız hükümetinden Avrupalı ortaklarıyla Dağlık Karabağ bölgesine insani yardımları ulaştırması istendiği belirtilen kararda, Fransız hükümetine “Türkiye’nin Dağlık Karabağ ihtilafındaki rolü nedeniyle AB’ye üyelik sürecini Avrupalı ortaklarıyla yeniden değerlendirmesi” çağrısında bulunuldu. Kararda, Fransız hükümetine sözde “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni” tanıma çağrısı yapıldı.

BM’DEN PARİS’E: GÜVENLİK YASA TASARISINI REVİZE ET



Birleşmiş Milletler (BM), Fransa’daki tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısının uluslararası insan hakları hukukuyla uyumsuz olduğunu ve kapsamlı şekilde revize edilmesi gerektiğini bildirdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ofisi tasarıda temel insan haklarını ihlal eden çok sayıda madde olduğuna dikkat çekti.