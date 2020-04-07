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  3. Fransa el koyduğu maskeleri geri verdi

Fransa el koyduğu maskeleri geri verdi

Fransa el koyduğu maskeleri geri verdi

Fransa, İsveçli bir firma tarafından İtalya ve İspanya'ya gönderilirken Lyon'da el koyduğu maskelerin tamamını iade etti.

Stockholm-Paris arasında bir süredir diplomatik gerilime yol açan olay 5 Mart’ta meydana gelmişti. Atılabilir tıbbi malzeme şirketi Mölnlycke’in Çin’den satın alıp aktarma için Marsilya üzerinden Lyon’a getirdiği 4 milyon maskeye el konulmuştu. İsveç’in devreye girmesi üzerine Fransa önce maskelerin sadece yarısını serbest bırakmayı kabul etmişti. 


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