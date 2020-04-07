Fransa el koyduğu maskeleri geri verdi

Stockholm-Paris arasında bir süredir diplomatik gerilime yol açan olay 5 Mart’ta meydana gelmişti. Atılabilir tıbbi malzeme şirketi Mölnlycke’in Çin’den satın alıp aktarma için Marsilya üzerinden Lyon’a getirdiği 4 milyon maskeye el konulmuştu. İsveç’in devreye girmesi üzerine Fransa önce maskelerin sadece yarısını serbest bırakmayı kabul etmişti.