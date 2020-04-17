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Forbes'un 'güldüren' korona listesi

Forbes'un 'güldüren' korona listesi

Sağlık sistemiyle dünyaya örnek olan Türkiye'yi ‘koronavirüse karşı en güvenli ülkeler' listesinde 36. sıraya yerleştiren Forbes dergisi tepki çekti.

Ekonomi dergisi Forbes’un düşünce kuruluşu DVK Global, ‘koronavirüse karşı en güvenli ülkeler’ listesi yayımladı. 40 ülkeli listede sağlık alt yapısıyla örnek olan Türkiye 36. sırada yer aldı. Ülkelerin sağlık sektörünün gücü baz alınarak hazırlanan listedeki bu sıralama tepki çekti. Listede İsrail 1. sırada, Almanya 2., Güney Kore 3., Avustralya 4. ve Çin 5. sırada yer aldı.


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