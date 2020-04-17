Forbes'un 'güldüren' korona listesi

Ekonomi dergisi Forbes’un düşünce kuruluşu DVK Global, ‘koronavirüse karşı en güvenli ülkeler’ listesi yayımladı. 40 ülkeli listede sağlık alt yapısıyla örnek olan Türkiye 36. sırada yer aldı. Ülkelerin sağlık sektörünün gücü baz alınarak hazırlanan listedeki bu sıralama tepki çekti. Listede İsrail 1. sırada, Almanya 2., Güney Kore 3., Avustralya 4. ve Çin 5. sırada yer aldı.