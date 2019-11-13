Filistinli komutana İsrail füzesi

İslami Cihat örgütü, Filistin’deki saldırıda liderlerinden Baha Ebu el-Ata ve eşinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Filistinli sağlık yetkilileri çiftin dört çocuğu ve bir komşularının da yaralandığını açıkladı. Suriye’deki saldırıda ise iki kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Örgütün lideri Akram el-Ajouri’nin evine düzenlenen saldırıda oğlu Moaz’ın hayatını kaybettiği açıklandı. Bu olayların ardından Filistin’den İsrail tarafına 500 roket atıldı. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile yapılacak bir savaşta Gazze’deki Filistinli grupların hep birlikte mücadele vereceğini duyurdu. Kudüs Seriyyeleri ise İsrail’e deprem etkisi yaratacak bir karşılık verileceği aktarıldı.