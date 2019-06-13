Filistin yönetimi 3 ülkenin Bahreyn Çalıştayı için kararlarını açıklamadığını duyurdu

Filistin hükümeti sözcüsü İbrahim Milhim, yaptığı yazılı açıklamada, "Dün söylenenlerin aksine Filistin hükümeti, kardeş Ürdün, Fas ve Mısır'ın, Bahreyn'deki çalıştaya katılım kararlarını açıklamadığı bilgisine ulaştı" ifadelerini kullandı.

Milhim ayrıca Filistin yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Bahreyn'deki çalıştaya katılmama konusunda kararlı olduğunu belirterek, diğer ülkelere de çalıştaya katılmama çağrısında bulundu.

Filistin'in diğer tüm ülkelerle koordinasyon içerisinde olduğuna dikkati çeken Milhim, barış için tek yolun, İsrail işgalinin sonlandırılması, başkenti Doğu Kudüs olan 4 Haziran 1967 sınırlarına tabi Filistin devletinin bağımsızlığının sağlanması, mülteciler başta olmak üzere mevcut meselelerin nihai şekilde çözülmesi olduğunun altını çizdi.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Ürdün, Mısır ve Fas'ın, Bahreyn ile ABD öncülüğünde 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına katılacaklarını Washington'a ilettiğini belirtmişti.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

(Sputnik news)