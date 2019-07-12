FBI'dan Suudi muhaliflere uyarı: Güvenliğiniz tehlikede

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İngiltere merkezli yayın yapan Middle East Eye haber sitesinin haberine göre Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki elçilik binasında feci bir şekilde öldürülmesinin ardından FBI yetkilileri harekete geçerek, Suudi muhalifleri uyardı.



Güvenlik gerekçesiyle isimlerini gizli tutan şahıslar, haber sitesine yaptıkları açıklamada, FBI yetkililerinin kendilerine, "Evet, güvenliğiniz için endişeliyiz. İsminiz burada ve Avrupa'da işaretlendi." ifadelerine yer verdiğini aktardı.



Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Kanada, Norveç ve CIA'in çalışma yürüttüğü kamuoyu tarafından bilinirken, ABD iç istihbarat birimi FBI'ın ismi ilk defa kamuoyu tarafından paylaşıldı.



Konuyla ilgili Middle East Eye (MEE) haber sitesine açıklama yapan bir FBI yetkilisi, "Amerikan halkını korumak ve karşılıklı güven inşa etmek için düzenli olarak etkileşim içerisindeyiz." ifadelerine yer verdi.



"BEYAZ SARAY'DA KİMİN OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL"



FBI yetkilileri ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde çekincelerini dile getiren Suudi muhalilfler, "Prens Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Trump'ın arası çok iyi, sizinle görüşüyor olmaktan korkuyoruz." ifadelerine yer verdi.



Haber sitesinde yer alan bilgilere göre FBI yetkilileri muhaliflerin söz konusu çekincelerine, "Endişelenmeyin. Biz insanları korumak için buradayız. Beyaz Saray'da kimin olduğu önemli değil." sözleri ile karşılık verdiği belirtildi.