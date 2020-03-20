Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5202
  • 7,0119
  • 311.744
  • 85195.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Fas'ta koronavirüs nedeniyle sağlıkta OHAL ilan edildi!

Fas'ta koronavirüs nedeniyle sağlıkta OHAL ilan edildi!

Fas'ta koronavirüs nedeniyle sağlıkta OHAL ilan edildi!

Fas, bugün saat 18'den itibaren Kovid-19 nedeniyle ülkede sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'un kontrol altında tutulması amacıyla vatandaşların bulundukları yerden çıkabilmeleri için yetkili makamlardan resmi belge alınması şartı getirildiği belirtildi.

Açıklamada, OHAL kapsamında belirlenen sektörlerde çalışanlara dışarı çıkma izni verileceği kaydedildi.

Son resmi açıklamaya göre Fas'ta koronavirüs vaka sayısı 63'e yükseldi, iki kişi de hayatını kaybetti.


Ünlü oyuncu İngiltere'den Türkiye'ye son uçakla gelebildiğini söyledi

Ünlü oyuncu İngiltere'den Türkiye'ye son uçakla gelebildiğini söyledi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İşte tüm merak edilenler... Şimdi ne olacak?

KADEM paylaştı... Evdeki vakti verimli hale getirmek için 14 pratik öneri