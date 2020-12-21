Eski ABD Başkanı Barack Obama çok dertli! İç güveyi doymuyor

Eski ABD Başkanı Barack Obama, kızı Malia’nın İngiliz sevgilisi Rory Farquharson’ın pandeminin ilk dönemlerinde kendileriyle birlikte tecrite girdiğini söyleyerek, “Şunu fark ettim ki genç erkekler yiyor! Onları yiyecek tüketirken izlemek garip. Market masrafım da yüzde 30 arttı” dedi. The Bill Simmons Podcast’e konuk olan Obama, 22 yaşındaki genç için şakayla karışık şu ifadeleri kullandı: “Vize işi vardı, burada kurulu işi vardı, onu eve aldık. Onu sevmek istemedim ama iyi bir çocuk. Şunu fark ettim ki genç erkekler yiyor!



KÜFÜR ÖĞRETMİŞ



Obama, koronavirüs tecriti sırasında kızları Malia, Sasha ve kızının sevgilisine kart oyunları ve pis konuşmayı öğretirken çok eğlendiğini de ifade etti. Londralı zengin bir bankacının oğlu olan Farquharson ve aynı yaştaki Malia Obama, Harvard Üniversitesi’nde okurlarken tanışmışlardı. Obama ve eşi Michelle Obama çiftinin 22 yaşındaki Malia Ann ve 19 yaşındaki Sasha adında iki kızları bulunuyor.