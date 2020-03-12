Esed rejiminin işkencelerini fotoğraflayan Caesar'dan Türkiye'ye övgü

Suriye'de Esed rejiminin işlediği işkence fotoğraflarını sızdıran "Caesar" kod adlı eski askeri polis, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde, Suriye'de tanık olduğu olayları anlattı.

Oturuma Caesar'ın yanı sıra Beyaz Baretliler (Suriye Sivil Savunması) Başkanı Raid Salih ve 15 yaşındayken rejim kontrolündeki hapishanelerde işkence gören Ömer Alshogre de tanıklık etti.

Kongreye kimliğinin deşifre olmaması için mavi bir yağmurluk içerisinde, başını da kapatarak gelen ve güneş gözlüğü takan Caesar’ın konuşması sırasında herhangi bir video veya ses kaydının alınmasına müsaade edilmedi. Komite, Caesar’ın güvenliğini düşünerek böyle bir karar aldıklarını kaydetti.

"REJİM HAPİSHANELERİNDE BULUNANLAR ÖLÜMLE BURUN BURUNA"



Caesar, rejim içerisinde 2,5 yıl boyunca adli fotoğrafçı olarak görev yaptığını belirtti. Esed rejiminin uyguladığı insanlık dışı işkence ve uygulamalara yakından şahit olduğunu vurguladı.

Rejim hapishanelerinde hala 250 binden fazla Suriyelinin tutuklu bulunduğunu, birçoğunun gördüğü işkenceler ve açlık sebebiyle ölümle burun buruna geldiğini söyledi.

Türkiye'nin tutumunu öven Caesar, ABD'nin Suriye politikasını ise sert sözlerle eleştirdi. Trump yönetimine, "Bizler 9 yıldır bombardıman ve işkenceye tabi tutulurken ABD sadece seyretti. Şimdi tek bir isteğimiz var: Ölümleri durdurun" diye seslendi.

Caesar, Türkiye'nin müdahalesine kadar rejimin Rusya ve İran'dan aldığı destekle İdlib'e yöneldiğini hatırlattı, uluslararası toplumun tekrar sessiz kalmasının, Esed'e yeni savaş suçları işlemesi konusunda yeşil ışık anlamına geleceğine dikkat çekti.

TRT Haber