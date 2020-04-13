Esed rejiminde koronavirüs paniği

Covid-19’la mücadele kapsamında, Fırat Kalkanı Bölgesi, Afrin, İdlib ve bölgedeki mülteci kamplardaki alınan tedbirleri gazetemize anlata Mustafa, şunları söyledi: Birçok bölgede test yaptık ancak Suriyeli muhaliflerin kontrolü altında olan bölgelerde henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi. Bu konuda çok şeffaf çalışıyoruz, önleyici tedbirler alıyoruz. Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığıyla koordine olarak çalışıyoruz. Fırat Kalkanı Bölgesi, Afrin ve İdlib’de halkı yeni tip koronavirüse karşı bilgilendirdik, diğer bölgelerden tamamen izole hâle getirdik. Okulları tatil ettik, online eğitime başladık. Halkın ihtiyacı olan gerekli temizlik malzemesi; kolonya ve dezenfektan gibi ekipmanları ulaştırdık.

PYD/YPG’nin bulunduğu bölgeler ile rejimin kontrol ettiği bölgelerden giriş çıkıları tamamen kapattık. Rejimin kontrolündeki bölgelerde çok fazla kişiye koronavirüs bulaştığı ama rejimin bu sayıları şeffaf bir şekilde açıklamadığı yönünde haber alıyoruz.