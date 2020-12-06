06 Aralık 2020 Pazar 01:40 | Son Güncelleme:
Ermenistan'dan itiraf gibi açıklama: ‘Türkiye'yi savaşa sokmak için uğraştık'
Dağlık Karabağ çatışmalarında ağır bir yenilgi alan Ermenistan'ın eski devlet başkanı Robert Koçaryan, ülke yönetiminin silahlı çatışmanın kaçınılmaz hale gelmesi için her şeyi yaptığını belirtti.
Pyatıy Kanal’a konuşan Koçaryan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ‘Karabağ Ermenistan’dır, bu kadar’ şeklindeki açıklamasının Karabağ sorununu Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerinin bir parçası haline getirdiğini belirtti. Koçaryan, “Ermenistan, müzakereleri tıkadı. Hatta Türkiye’yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştı, başaramadı. Azerbaycan’ın hamlelerini meşru hale getirdi” dedi. Koçaryan, Erivan’ın müzakere sürecini çıkmaza sokmak için farklı nedenler uydurduğunu belirtti.