Ermenistan'dan itiraf gibi açıklama: ‘Türkiye'yi savaşa sokmak için uğraştık'

Pyatıy Kanal’a konuşan Koçaryan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ‘Karabağ Ermenistan’dır, bu kadar’ şeklindeki açıklamasının Karabağ sorununu Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerinin bir parçası haline getirdiğini belirtti. Koçaryan, “Ermenistan, müzakereleri tıkadı. Hatta Türkiye’yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştı, başaramadı. Azerbaycan’ın hamlelerini meşru hale getirdi” dedi. Koçaryan, Erivan’ın müzakere sürecini çıkmaza sokmak için farklı nedenler uydurduğunu belirtti.