Dünyada bir ilk! DSÖ Ebola aşısını resmen onayladı

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD’li ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilen ve Ervebo adını taşıyan ebola aşısı, DSÖ’nün kalite, güvenlik ve fayda standartlarını taşıyor.

DSÖ tarafından bugüne dek yapılan en hızlı ön yeterlilik sürecinden geçen ve dünyanın ilk tanınan aşısı olan Ervebo'nun, lisanslı olarak 2020’nin ortalarında piyasada olması bekleniyor.

Hafta başında Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan aşı, virüs nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uzun süredir deneniyordu.

Can almayı sürdüren virüs, Aralık 2013'te ilk olarak Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

(AA)