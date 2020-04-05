Dünya virüs derdindeyken Miçotakis'in gündemi para

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla uğraşırken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’e mektup gönderdi. Miçotakis mektubunda, Avrupa’ya göçmen akınlarının önlenmesinde Türkiye ile iş birliğinin belirleyici rolü bulunduğunu belirterek, AB ile Ankara arasında, yeni finansman mekanizması oluşturulmasını içeren bir anlaşma imzalanmasını istedi. Başbakan ayrıca Ankara’nın sığınmacıları AB’ye karşı baskı aracı olarak kullandığını öne sürdü.

ÇARPIK VE AHLAKSIZ



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Miçotakis’in bu mektubuna sert tepki göstererek mültecilerin sayısı üzerinden maddi destek teklif etmesini, “son derece çarpık ve ahlaksız bir anlayışın ürünü” olarak niteledi. Aksoy, “Bizim teklifimiz bakidir: Ülkemizdeki sığınmacıları Yunanistan kendi ülkesine alabilir. AB de sığınmacılar için sağlayacağı maddi desteği Yunanistan’a verebilir. Biz de komşuluk ilkesi gereği Yunanistan’a maddi destekte bulunuruz” dedi.