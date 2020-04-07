Dünya Sağlık Örgütü uyardı: En başa dönebiliriz

Çin’de koronavirüsten yeni ölüm yaşanmaması ve vakaların da düşmesinin ardından karantina ve önlemleri azaltma kararı alınmasının ardından İtalya da ‘ikinci aşama’ya geçme açıklaması yapmıştı. Dün de Danimarka’da kapatılan anaokulları ve ilkokullar 15 Nisan’da yeniden açılacağı açıklandı.Belçika Başbakanı Sophie Wilmes de sosyal izolasyondan aşamalı çıkış için hazırlıklar başlattıklarını belirtti.

RESTORANLAR AÇILACAK



Çekya hükümeti de getirilen bazı kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmaya başladı. Ülkede bisiklet tamirhaneleri ve yapı marketleri kapılarını yeniden açtı. Yakın temas gerektirmeyen golf ve tenis gibi sportif faaliyetler de yapılabilecek. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz önceki gün restoranların önemli bir kısmının 14 Nisan’dan itibaren faaliyetlerine devam edeceklerini açıklamıştı.

NORVEÇ: KONTROL ALTINA ALDIK



Öte yandan Norveç, ülkede koronavirüs salgının kontrol altına aldıklarını açılarken son olarak 3 bin 872 ölü açıklayan İran da mayıs sonu kotrolü sağlayacağını açıkladı. Çin’in Vuhan kentinde 23 Ocak’tan bu yana uygulanan kısıtlamalar bugünden itibaren kademeli olarak kaldırılıyor. Kentte halk şehir dışına çıkabilecek. Ancak dün Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier “Yapılacak en önemli şeylerden biri sokağa çıkma uygulamalarının erken bir şekilde kaldırılmasıdır, aksi takdirde en başa dönülebilir. ” dedi.