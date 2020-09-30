DSÖ, Kongo'daki 50'den fazla kadının yardım görevlileri tarafından uğradığı "cinsel istismarı" araştıracak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınıyla mücadele eden yardım görevlilerinin kadınları cinsel olarak istismar ettiği ve sömürdüğü iddialarını soruşturma sözü verdi.

Aksam.com.tr'nin BBC'den aktardığı habere göre, DSÖ ve diğer yardım kuruluşu çalışanları, iki haber ajansının ortak soruşturmasında 50 kadın tarafından suçlandı.

Bu yıl 2018 ile Mart arasındaki dönemini kapsayan iddialara göre, yerel kadınlara içki içirildi, hastanelerde pusuya düşürüldü, cinsel ilişkiye zorlandı ve ikisi hamile kaldı.

"HİZMET VERDİĞİMİZ TOPLULUKLARDAKİ İNSANLARA İHANET ETMEK KINANACAK BİR ŞEY"

DSÖ, iddiaların sağlam bir şekilde soruşturulacağını belirterek, "Hizmet verdiğimiz topluluklardaki insanlara ihanet etmek kınanacak bir şey." açıklamasında bulundu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında 2.000'den fazla kişi öldü. Salgının yayılmasını engellemeye yönelik küresel çabalara öncülük eden WHO, bu yıl Haziran ayında olayı ilan etti.

CİNSEL İSTİSMARA SIFIR TOLERANS

BM ve yardım kuruluşları, diğer ülkelerdeki bazı personeline yönelik benzer iddiaların ardından cinsel istismara sıfır tolerans sözü verdiler.

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi sözcüsü, DSÖ bulgularını yakından inceleyeceğini söyleyerek, "Cinsel sömürü ve istismar tamamen tiksinçdir. Tüm ortaklarımızı en yüksek koruma standartlarına göre düzenli olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

EN AZ 30 KADIN DSÖ'YE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Cinsel istismar ve sömürü iddialarının çoğu, DSÖ'den olduğu söylenen doktorlar da dahil olmak üzere erkeklere yönelik gerçekleşti. Haber ajanslarının bildirdiğine göre, en az 30 kadın kendilerine karşı suç duyurusunda bulundu.

Sekiz kadın tarafından yapılan bir sonraki en yüksek iddia, DR Kongo'nun sağlık bakanlığından olduğu söylenen erkeklere yönelikti. Raporda diğer iki BM kuruluşu ve dört uluslararası yardım kuruluşu da yer aldı.

DSÖ dahil hepsi bu tür istismara sıfır tolerans, personel için daha sıkı eğitim ve mağdurlar için uygun raporlama sistemleri sözü verdi. Ancak, DR Kongo'nun iddiaları göz önüne alındığında, ne personel eğitimi ne de raporlama sistemi işe yaramış gibi görünmüyor.