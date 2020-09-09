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  3. Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
09 Eylül 2020 Çarşamba 12:40 | Son Güncelleme:

Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından '2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

ABD'li yayın organı Fox News'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki "tarihi barış anlaşması"na sağladığı katkılar gerekçesiyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Adaylığın Norveçli aşırı sağcı politikacı Christian Tybring-Gjedde'den geldiğine inanılıyor.

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