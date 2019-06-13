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13 Haziran 2019 Perşembe 09:23 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:41

Darbeci Sisi'ye suikast girişimi davasında 32 sanığa müebbet hapis verildi

Darbeci Sisi'ye suikast girişimi davasında 32 sanığa müebbet hapis verildi

Darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'ye suikast girişiminde bulunan 32 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Kahire Askeri Mahkemesi, darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye suikast girişimi davasında 32 sanık hakkında müebbet hapis cezası verdi. Mısır’da askeri mahkeme, Sisi’ye suikast girişiminde bulunmakla suçlanan 296 sanık hakkında, müebbet (25 yıl) ile 3 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Mısır devlet gazetelerinden Ahram’ın haberine göre, 32 sanık hakkında müebbet hapis cezası veren Kahire Askeri Mahkemesi, 29 sanık hakkında onbeşer, 36 sanık hakkında onar, 1 sanık hakkında ise 7 yıl hapis cezasına hükmetti.
 
İki sanığın delil yetersizliğinden beraat ettiği davada Askeri Mahkeme, 81 sanığı beşer, 117 sanığı ise üçer yıl hapis cezasına çarptırdı.
 
Mısır yasalarına göre kararın nihai olmadığı, Savunma Bakanı'nın onayının ardından sanık avukatlarının 60 gün içerisinde karara itiraz edebileceği bildirildi. Mahkeme, söz konusu davada şubat ayında da 8 sanık hakkında idam kararı vererek sanıkların evrakını görüşünü almak üzere ülke müftüsüne göndermişti.
 
(Sputnik News)

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