05 Kasım 2020 Perşembe 23:17 | Son Güncelleme:
Darbeci Sisi'den Macron yönetimine destek: Fransız mallarına boykot çağrısı yapan alim tutuklandı
DHA
Mısır'da darbeci Sisi rejimi, Fransız mallarına boykot çağrısı yapan tanınmış İslam alimlerinden Mustafa el Adevi'yi tutukladı.
Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi yönetimi, Fransız mallarına boykot uygulanması yönünde çağrı yapan tanınmış İslam alimlerinden Mustafa el Adevi'yi tutukladı.
DHA'nın Mısır yerel medyasından aktardığı haberde, 66 yaşındaki alimin 4 Kasım günü evinde tutuklandığı bildirildi. Mısır'ın tanınan din adamları arasında gösterilen Mustafa el Adevi'nin, geçtiğimiz günlerde Fransız mallarına boykot yapılması çağrısında bulunduğu için tutuklandığı belirtildi.
Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanması İslam dünyasında tepkilere yol açmıştı.