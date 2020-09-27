Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ermenistan'a tepki: Azerbaycan yalnız değildir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayarak, “Türkiye, bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır.” açıklamalarında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabı twitter'dan paylaşımda bulundu. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı hakkında paylaşımda bulunan kalın şu açıklamalarda bulundu:
"Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.
Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir.
Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır.
Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.
Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir."
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 27, 2020
Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir.