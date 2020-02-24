Çözüm bulunamıyor! Koronavirüsü görüldü...

Irak'ın Necef kentinde, İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Necef Sağlık Dairesi Başkanı Rıdvan Kindi, yaptığı basın açıklamasında, kentte dini bilimler alanında eğitim alan İran uyruklu bir öğrencide yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Kindi, öğrencinin hastaneye kaldırılarak, karantina altına alındığını kaydetti.

Dünyada farklı ülkelerden yeni (Kovid-19) vakaları bildirilmeye devam ederken, koronavirüs salgınının küresel bir salgın haline gelebileceğine dair korkular artıyor.Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı. Necef kentinde, İranlı bir öğrencide hastalık tespit edildi.

Enfeksiyonların çoğu virüsün sıfır noktası Çin'de olmasına rağmen, Güney Kore, İtalya ve İran gibi hastalık vakalarının görüldüğü diğer ülkeler, salgınla mücadele etmekte zorlanıyor.

Kindi, öğrencinin hastaneye kaldırılarak, karantina altına alındığını belirtti.

ZORUNLULUK GETİRİLDİ

Orta Doğu ülkesi Umman; Güney Kore, Çin, İran ve Singapur'dan gelen ziyaretçilere 14 gün karantinada tutulma zorunluluğu getirdi.

Çin'in Makao Özel İdare Bölgesi, Güney Kore'yi "riskli ülke" statüsüne alırken, Güney Kore'den gelen ziyaretçilere karantina uygulanması için ayrı bir merkez oluşturdu.

Afrika ülkesi Mauritius ise henüz resmi bir giriş yasağı duyurmamakla birlikte, dün grip belirtileri gösteren 34 Güney Koreli turistin ülkeye girişini erteleyerek teşhis için hastanelere sevk etti.

FRANSA'DA KORONAVİRÜS ALARMI

Paris’te 13. Bölge polis merkezi virüs şüphesiyle kapatıldı.

3 Çinli turist merkeze gelerek hasta olduklarını söyleyince yetkililer alarma geçti.

Güney Fransa’da ise 3 kişi kontrolden geçiriliyor.

Lyon’da İtalya’dan gelen bir otobüsün yolcuları karantinaya alındı.

Fransa turizmini vurdu

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını dünya turizmini de vurdu. Yılda yaklaşık 90 milyon turist ağırlayan Fransa 2020 yılı için Çinli ziyaretçileri gözden çıkardı. Fakat salgının dünyaya yayılması genel anlamda turizmi etkiledi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, koronavirüs salgını nedeniyle turist sayısının geçtiğimiz haftalarda beklentilerin yüzde 30 ila 40 gerisinde olduğunu açıkladı.

Amerikan CNBC kanalına konuşan Le Maire, "Koronavirüs kitlesel bir sağlık krizi olmanın yanı sıra ülke ekonomilerini de tehdit ediyor, özellikle turizm alanında. Fransa'da her yıl sadece Çin'den 2,7 milyondan fazla ziyaretçi geliyordu. 2020 için bu sayıyı tamamen gözden çıkarmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

Fransa ekonomisinin yüzde 8’ini turizmden elde edilen gelirler oluşturuyor.