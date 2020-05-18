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Çin'de yeni vakalar tespit edildi

Çin'de yeni vakalar tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 7 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, Güney Kore'de 15 yeni vakaya rastlandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun yazılı açıklamasında, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 7 yeni vakaya rastlandığı belirtilirken, virüse bağlı yeni can kaybı olmadığı belirtildi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin ana karasında toplam Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 954'e yükselirken, ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 238 kişi iyileşti.

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, Güney Kore'de son 24 saatte 15 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü ve ülkedeki toplam vaka sayısının 11 bin 65'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede yeni tip koronavirüse bağlı can kayıplarının 263'e çıktığı bildirildi.


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