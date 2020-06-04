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  3. Çin'de bıçaklı saldırı: Çoğu çocuk 39 kişi yaralandı
04 Haziran 2020 Perşembe 09:26 | Son Güncelleme:

Çin'de bıçaklı saldırı: Çoğu çocuk 39 kişi yaralandı

Çin'de bıçaklı saldırı: Çoğu çocuk 39 kişi yaralandı

Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde bir anaokulunda güvenlik görevlisi, çoğunluğu öğrenci 39 kişiyi bıçakla yaraladı.

Çin basınındaki haberlere göre, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’ndeki Vucou kentine bağlı Vusang ilçesinde bir anaokulunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Li soyadlı saldırgan, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu çoğu çocuk 39 kişiyi bıçakla yaraladı.

İlk bilgilere göre, tüm yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Saldırgan gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Çin'de son yıllarda okullarda veya kamuya açık alanlarda sık sık bu tür saldırılar yaşanıyor.

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