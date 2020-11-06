Çin Devlet Başkanı Jinping'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, İzmir’de meydana deprem 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a bir taziye mesajı gönderdi.

Gönderdiği mesajda, Türkiye’de meydana gelen ve büyük can kaybına yol açan depremi üzüntüyle öğrendiklerini kaydeden Şi Jinping, “Çin hükümeti ve halkı adına, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin başsağlığı, yaralılara da en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.