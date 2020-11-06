06 Kasım 2020 Cuma 14:12 | Son Güncelleme:
Çin Devlet Başkanı Jinping'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı
İHA
Çin Devlet Başkanı Jinping, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, İzmir’de meydana deprem 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a bir taziye mesajı gönderdi.
Gönderdiği mesajda, Türkiye’de meydana gelen ve büyük can kaybına yol açan depremi üzüntüyle öğrendiklerini kaydeden Şi Jinping, “Çin hükümeti ve halkı adına, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin başsağlığı, yaralılara da en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.