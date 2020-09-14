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  • Çin Devlet Başkanı Cinping'den AB'ye uyarı: İç işlerimize karışmayın
14 Eylül 2020 Pazartesi 22:59 | Son Güncelleme:

Çin Devlet Başkanı Cinping'den AB'ye uyarı: İç işlerimize karışmayın

Çin Devlet Başkanı Cinping'den AB'ye uyarı: İç işlerimize karışmayın

Çin Devlet Başkanı Cinping, AB-Çin liderler toplantısında açıklamalarda bulundu. Cinping, Çin'in iç işlerine karışılmasına kesinlikle karşı olduklarını bildirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in iç işlerine karışılmasına kesinlikle karşı olduklarını bildirdi.

AA'nın Xinhua'dan aktardığı habere göre, Çin Devlet Başkanı Şi, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dönem Başkanı Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen AB-Çin liderler toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şi, Çin'in iç işlerine karışılmasına, ülkede istikrarsızlık, anlaşmazlık ve karışıklık yaratacak herhangi güce ya da kişiye karşı olduklarını vurguladı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong Özel İdare Bölgesi'yle ilgili konulara değinen Şi, bunların Çin'in ulusal egemenliğini korumakla ilgili olduğunu vurguladı.

Şi ayrıca Çin ve AB'nin barış içinde bir arada yaşama, iş birliği ve çok taraflılığa bağlı olması gerektiğine işaret etti.

AB-Çin liderler toplantısının ardından, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, şu açıklamada bulunmuştu:

"Hong Kong'un ulusal güvenliği, AB ve üye ülkeleri kaygılandırmaya devam ediyor. Hong Kong'daki demokratik sesler duyulmalı. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Tibet'teki azınlıklara, insan hakları savunucuları ile gazetecilere davranışı konusundaki kaygılarımızı ilettik."
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