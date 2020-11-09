CIA'in başına Obama döneminden iki aday

ABD’nin yeni başkanı seçilen Joe Biden’ın eski başkan Obama döneminde görev yapan Michael Morell ve Avril Haines’ı kritik istihbarat kurumlarının başına getireceği belirtiliyor. Morell, Obama döneminde 2010-2013 yılları arasında CIA’in direktör yardımcılığı görevini yürütmüştü. Haines ise CIA direktör yardımcılığı ve Obama’nın ulusal güvenlik danışmanı yardımcılığı görevini yerine getirmişti. Haines ve Morell’in CIA’de militanlara karşı uygulanan tartışmalı sorgulama teknikleri döneminde çalıştığı belirtiliyor. Senato İstihbarat Komisyonu soruşturması bu teknikleri işkence olarak nitelemişti.



TRUMP SAVUNMA BAKANI ESPER’İ GÖREVDEN ALDI



ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Savunma Bakanı Mark Esper’in görevine son verdiğini ve yerine vekaleten Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller’ı atadığını açıkladı. Miller’in iyi iş çıkaracağına inandığını belirten Trump, “Mark Esper’in işine son verildi. Kendisine yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederim” ifadesini kullandı.