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  3. Çalınması 639 yıl sürecek bestede nota değişikliği
07 Eylül 2020 Pazartesi 03:11 | Son Güncelleme:

Çalınması 639 yıl sürecek bestede nota değişikliği

Çalınması 639 yıl sürecek bestede nota değişikliği

Almanya'da çok sayıda kişi, 639 yıl sürecek bestede yedi yıl sonra gelen nota değişikliğini duymak için bir kilisede toplandı.

“Mümkün olduğunca yavaş” adlı beste, John Cage’e ait. Bestenin çalınmasına 19 yıl önce 2001’de Halberstadt kentindeki Aziz Burchardi Kilisesi’nde başlandı ve 2640’ta sona erecek. Son nota değişikliği 2013’te yapılmıştı. Beste bir org ya da piyanoda çok yavaş çalınan sekiz sayfalık notadan oluşuyor.

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