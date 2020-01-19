Büyük zirve bugün! Libya'da barış için 11 ülke Berlin'de

Osman Nuri CERİT

Almanya’nın başkenti Berlin’de bugün Türkiye, Rusya ve Almanya başta olmak üzere 11 ülkenin liderlerinin katılımıyla Libya’daki iç savaşı sona erdirecek kalıcı ateşkesin sağlanması için Libya Konferansı gerçekleşecek. İletişim Başkanlığı, bugün Almanya Başbakanı Merkel’in ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede, barış ve istikrarın tesisi için atılması gereken adımların görüşüleceğini bildirdi. Türkiye’nin, Libya’da, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne yönelik saldırıların durdurulması, kalıcı ateşkesin tesisi amacıyla yürütülen çabaları başından bu yana destekliyor.

HAFTER KİLİDİ ÇÖZÜLDÜ

Zirveye; Türkiye, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kongo, İtalya, Mısır ve Cezayir’i davet etti. Zirveye Başkan Erdoğan’ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Putin, İngiltere Başbakanı Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron katılıyor. Toplantıda ayrıca ABD Başkanı Trump’ın ve BM, AB, Arap Ligi ve Afrika Birliği temsilcileri de yer alacak. Türkiye, son Moskova zirvesinde anlaşmayı imzalamadan masadan kalkan Hafter güçlerinin ateşkese uymasını istiyor. Son olarak Rusya ve Almanya bu konuda güvence vermişti.

Eski bakan yakındı: Onunla kaybediyoruz

Yunanistan’ın eski ekonomi bakanı ve mecliste temsil edilen Mera25 isimli Parti’nin lideri Yanis Varufakis mecliste yaptığı konuşmada ülkesinin Libya politikasını ağır sözlerle eleştirdi. Yunanistan’ın Libya’da Hafter’i destekleyerek yanlış tarafı tuttuğunu ve sonuçta fiyasko yaşandığını söyledi.

ATEŞKES SÜRECiNi BM MiSYONU iZLEYECEK

Toplantılar sırasında liderlerin üzerinde tartışacağı ortak metin için hazırlık yapıldı. Reuters haber ajansı, 6 sayfalık taslak metne ulaştığını bildirdi. Metinde Trablus merkezli meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve isyancı Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu arasında yapılacak olan ateşkesin gözetimi için ‘teknik komiteler’ oluşturulması öngörülürker çatışan taraflara ‘güvenilir, uyumlu ve karşılıklı’ adımlar atılması yönünde çağrıda bulunuluyor. Ateşkes gözetimi Libya’daki mevcut BM misyonunu güçlendirmeyi veya Rusya, Türkiye gibi ülkelerden askerlerin konuşlandırılmasını içerecek. Metinde ertelenen seçimlerin en kısa sürede yapılması ve ulusal birlik hükümetinin kurulması çağrısı da yer alırken, seçimlere ilişkin bir tarihlendirme yer almıyor. Maddeleri BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Seleme de onayladı.

İtalya: Türkiye kilit bir aktördür

Berlin Konferansı öncesi açıklamalarda bulunan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ‘Türkiye ve Rusya’nın Libya barışındaki insiyatifini memnuniyetle karşılıyoruz. İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir’ dedi. Bakan, “Türkiye, İtalya ve Avrupa Birliği (AB) için Orta Doğu’daki güvenlik meselelerinde, düzensiz göç akınında, bölgesel politikalarda kilit önemde bir muhataptır. Ankara, coğrafi açıdan bakıldığında bölgenin istikrarı için birincil öneme sahip kilit bir aktördür. Bu nedenle ve İtalya’nın Libya’daki ulusal çıkarlarının öncelikli doğası dikkate alındığında, Ankara ve Moskova ile ortak istişareleri derinleştirmenin ve güçlendirmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Şu anda iki başkente bir teklif söz konusu. Başlangıçta üst düzey yetkililer, belki bakan yardımcıları düzeyinde toplantılar öngörüyoruz” dedi.