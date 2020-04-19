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  3. Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 206 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 206 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 206 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 206 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 206 artışla 2347’ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 917 artarak 36 bin 599’a yükseldi.

AA'nın aktardığı habere göre, nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, "Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke" durumunda bulunuyor.

Bölgede, ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.


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