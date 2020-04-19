Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 206 kişi öldü

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 206 artışla 2347’ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 917 artarak 36 bin 599’a yükseldi.

AA'nın aktardığı habere göre, nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, "Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke" durumunda bulunuyor.

Bölgede, ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.