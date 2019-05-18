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  3. Bölgede gerilim artacak! IKBY'den flaş Peşmerge kararı

Bölgede gerilim artacak! IKBY'den flaş Peşmerge kararı

Bölgede gerilim artacak! IKBY'den flaş Peşmerge kararı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin, bölgede artan gerginlik nedeniyle askıya aldıkları Peşmerge eğitim faaliyetlerine yarın yeniden başlayacaklarını duyurdu.

IKBY Peşmerge Bakanlığı Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Karaman Şeyh Kemal, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, koalisyon güçlerinin geçici bir süreliğine askıya aldığı eğitim programına yarından itibaren yeniden başlayacaklarını ifade etti. 

Kemal, kararın resmi bir şekilde koalisyon güçlerince kendilerine iletildiğini, eğitim programında herhangi bir değişiklik olmadığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan ve 2014'ten beri IKBY'de Peşmerge güçlerine eğitim veren ABD, Almanya ve Hollanda, geçen çarşamba günü bölgede artan gerginlikten dolayı Irak ve Peşmerge güçlerine askeri eğitimlerin askıya alındığını duyurmuştu. 

İran ve ABD arasında artan gerilim nedeniyle Washington yönetimi olası bir saldırıya karşı vatandaş ve çalışanlarından Irak'ı terk etmelerini isteyerek izlenmesi gereken bazı talimatlar yayımlamıştı.

(AA)

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