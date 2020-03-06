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  3. BM, uluslararası toplumu, mülteciler konusunda Türkiye'ye destek vermeye davet etti

BM, uluslararası toplumu, mülteciler konusunda Türkiye'ye destek vermeye davet etti

BM, uluslararası toplumu, mülteciler konusunda Türkiye'ye destek vermeye davet etti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet etti.

AA'nın aktardığı habere göre, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Türkiye ile Yunanistan sınırında mülteciler nedeniyle artan gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.

Dujarric ayrıca Genel Sekreter'in uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet ettiğini söyledi.


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