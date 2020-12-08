BM, Rusya'nın askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi çağrısında bulunan bir kararı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) ile Rusya arasındaki Kırım ve Ukrayna krizi devam ediyor. BM, Rusya'nın askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi ve "Ukrayna'nın topraklarındaki geçici işgaline gecikmeden son vermesi" çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.