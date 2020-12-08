  • $7,8214
  • 9,4824
  • 469.463
  • 1329.9
  • Haberler
  • Dünya
  • BM, Rusya'nın askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi çağrısında bulunan bir kararı kabul etti
08 Aralık 2020 Salı 08:39 | Son Güncelleme:

BM, Rusya'nın askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi çağrısında bulunan bir kararı kabul etti

BM, Rusya'nın askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi çağrısında bulunan bir kararı kabul etti

Son Dakika Haberleri.. Birleşmiş Milletler (BM) ile Rusya arasındaki Kırım ve Ukrayna krizi devam ediyor. BM, Rusya'nın askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi ve "Ukrayna'nın topraklarındaki geçici işgaline gecikmeden son vermesi" çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) ile Rusya arasındaki Kırım ve Ukrayna krizi devam ediyor. BM, Rusya'nın askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi ve "Ukrayna'nın topraklarındaki geçici işgaline gecikmeden son vermesi" çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.

<p>Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mini İHA'ya yeni öze

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Efsane geri döndü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Adana'da DAEŞ operasyonu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.