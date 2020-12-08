08 Aralık 2020 Salı 08:39 | Son Güncelleme:
BM, Rusya'nın askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi çağrısında bulunan bir kararı kabul etti
Son Dakika Haberleri.. Birleşmiş Milletler (BM) ile Rusya arasındaki Kırım ve Ukrayna krizi devam ediyor. BM, Rusya'nın askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi ve "Ukrayna'nın topraklarındaki geçici işgaline gecikmeden son vermesi" çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) ile Rusya arasındaki Kırım ve Ukrayna krizi devam ediyor. BM, Rusya'nın askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi ve "Ukrayna'nın topraklarındaki geçici işgaline gecikmeden son vermesi" çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.