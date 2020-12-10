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  • BM Genel Sekreteri Guterres: Hiç tereddütsüz aşı olurum
10 Aralık 2020 Perşembe 00:52 | Son Güncelleme:

BM Genel Sekreteri Guterres: Hiç tereddütsüz aşı olurum

BM Genel Sekreteri Guterres: Hiç tereddütsüz aşı olurum
AA

Birleşmiş Milllet (BM) Genel Sekreteri Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aşı hazır olduğunda hiç tereddütsüz toplum önünde yaptırım." dedi.

Birleşmiş Milllet Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Guterres, aşının hazır olması halinde kameralar karşısında tereddütsüz yaptıracağını söyledi.

AA'da yer alan habere göre, Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, tüm hızıyla artan aşı milliyetçiliğine karşı uyardı ve aşıya eşit erişim çağrısı yaptı.

"Aşı hazır olduğunda yaptırmak istiyorum ve hiç tereddütsüz toplum önünde aşı olurum." diyen Guterres, "Herkesi aşı olmaya teşvik ediyorum çünkü aşı sadece kendimize hizmet değil aynı zamanda her birimizin aşılanması topluma hizmet sağlar ve hastalığın yayılma riski ortadan kalkar. Aşı benim için ahlaki bir zorunluluk." değerlendirmesinde bulundu.

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