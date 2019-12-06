Bilim insanları 40 yıl boyunca araştırdı! Boyutları küçülüyor

Bilim insanları yaklaşık 40 yıl boyunca ilkbahar ve yaz göçleri sırasında ABD’nin Chicago kentindeki binalara çarparak ölen on binlerce kuşu toplayarak boyutlarını ölçtü.

Araştırma sonucu kuşların boyutlarının zaman içinde küçüldüğü ortaya çıktı.

Ecology Letters adlı bilimsel yayında yayımlanan araştırmada, 1978’den 2016’ya kadar Chicago’da binalara çarparak ölen ve yere düşen 70 bin 716 kuş incelendi.

Çoğu ötücü kuşlardan oluşan ve Kuzey Amerika'nın soğuk bölgelerinde üreyerek kışları Chicago'nun güneyinde geçirmek için göç eden 52 tür incelemeye tabi tutuldu.

BOYUTLARI KÜÇÜLÜRKEN, KANAT AÇIKLIKLARI ARTTI

40 yılda incelenen tüm türlerin tamamının boyutlarının küçüldüğü tespit edildi. Ortalama vücut ağırlıkları yüzde 2,6 oranında azalırken, bacak boyları yüzde 2,4 düşüş gösterdi.

Büyük olasılıkla daha küçük boyla uzun göç yollarını katedebilmeleri için kanat açıklıklarıysa yüzde 1,3 oranında arttı.

Araştırmacılar sonuçların iklimdeki ısınmanın Kuzey Amerika ve belki de dünya genelindeki belli kuş türlerinin boyutlarında küçülmeye neden olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Araştırmanın yazarları kuşların boyutunun küçülmesini “Bergmann Yasası” adı verilen bir bilimsel teoriyle açıklıyor. Buna göre şekil olarak benzer iki gövdeden daha büyüğün hacim başına daha düşük yüzey alanına sahip olması ve bu nedenle kütle başına ısı kaybının daha az olması nedeniyle büyük gövdeliler daha soğuk iklimlerde, küçük gövdelilerse daha sıcak iklimlerde bulunma eğilimindedir. Kuşlar da sıcaklık zaman içinde arttığı için küçülmüş olabilir.



(Indpendent Türkçe)