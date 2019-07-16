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  3. Bezilya'da deterjan paketlerinden 80 kilo kokain çıktı

Bezilya'da deterjan paketlerinden 80 kilo kokain çıktı

Bezilya'da deterjan paketlerinden 80 kilo kokain çıktı

Brezilya'da süpermarkette deterjan paketlerinden en az 80 kilo kokain çıktı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir süpermarkette satılan toz deterjan paketlerinin içinden kokain çıktı. Ermelino Matarazzo semtindeki süpermarkette en az 80 kilo kokain bulundu. Sao Paulo polisi Twitter mesajında kokainlerin fotoğrafını "Caddelerimizi suçlulardan temizliyoruz" notuyla paylaştı.

Polis yetkilileri süpermarketin uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantısı olduğuna ve kokainli deterjan paketlerinin raflara yanlışlıkla konulduğuna inanıyor. Bir müşteri kokaini süpermarkete iade edip parasını almaya çalışırken, başka bir müşteri elindeki paketle polis karakoluna gitti.

Polisin açıklamasına göre baskın sırasında süpermarket çalışanlara raflara yeni kokainli deterjan paketlerini diziyordu. Bu kişilerin polisi görünce kaçmaya çalıştığı belirtildi. Olayla ilgili olarak üçü market çalışanı dört kişi gözaltına alındı.

Polis yetkilisi, Olivio Gomes Lira, Guardian gazetesine "Daha önce böyle bir şeye rastlamamıştım. İlk kez deterjanda kokain bulduk" dedi.

(BBC)

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