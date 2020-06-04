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  3. Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Trump İsyan Yasası'nı kullanacak mı?
04 Haziran 2020 Perşembe 01:03 | Son Güncelleme:

Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Trump İsyan Yasası'nı kullanacak mı?

Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Trump İsyan Yasası'nı kullanacak mı"

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın gerekli görmesi durumunda, ülkede devam eden protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı kullanacağını ancak Washington DC ve Minnesota'da Ulusal Muhafızların sahaya sürülmesinin olayların bastırılmasında etkili olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, düzenlediği basın toplantısında ülkede siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesinin ardından ülke genelinde düzenlenen protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA'nın aktardığı habere göre, ABD Anayasasının, kişilere ifade özgürlüğü veren 1. ek maddesine işaret eden McEnany, şu ifadeleri kullandı:

"1. Ek Madde, hiç kimseye, yağma, isyan, binaları yakma, malları tahrif etme, vatandaşları ve polisi taciz etme hakkı vermez, bu madde insanlara barışçıl bir şekilde toplanma hakkı tanır."

George Floyd'un "haksız yere" yaşamını yitirdiğini vurgulayan ve dün St. Louis'deki gösterilerde yaşamını yitiren 77 yaşındaki emekli polis memuru David Dorn'u anan McEnany, "Amerikan halkı olarak hepimiz bir araya gelmeli, kanun ve nizamı sağlamalıyız." mesajını verdi.

McEnany, Trump'ın pazartesi günü Beyaz Saray karşısındaki St. Johns Kilisesi'ne gitmesi için güzergah üzerindeki göstericilere biber gazıyla müdahale edildiği haberlerine ilişkin, "Göstericilere karşı biber gazı ya da plastik mermi kullanılmadı." dedi.

ABD Adalet Bakanı William Barr'ın pazartesi sabahı, polisin güvenlik alanını genişletmesine karar verdiğini ancak bunun ancak akşam saatlerinde uygulandığını vurgulayan McEnany, gösterilerin buradan Trump'ın kiliseye gitmesi için değil, Barr'ın kararının uygulanması için uzaklaştırıldığını savundu.

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McEnany, ayrıca pazartesi günü müdahale edilmeden önce göstericilerin 3 kez uyarıldığını ancak buna rağmen göstericilerin güvenlik güçlerine cisimler fırlatarak alandan çıkmaması üzerine, müdahale edildiğini anlattı.

Polislerin ve Ulusal Muhafızların, göstericilerin şiddet eylemlerine hazırlandığına dair istihbarat almalarının ardından, kendilerini savunmak için pazartesi günkü müdahalelerde bulunduklarını belirtti.

McEnany, Trump'ın pazar gecesindeki gösterilerde kundaklanmaya çalışılan St. Johns Kilisesi'ne yaptığı bu ziyareti de İngiltere Başbakanı Winston Churcill'in 1941'de 2. Dünya Savaşı'nın izlerinin olduğu yerlere yaptığı ziyaretlere benzeterek, Trump'ın "kararlılık ve direnç" mesajı verdiğini kaydetti.

"GÜVENLİK GÜÇLERİNİN, SALDIRI ALTINDAYKEN, KENDİLERİNİ SAVUNMA HAKLARI VARDIR"

Floyd protestoları esnasında çeşitli şehirlerde yaralanan polislere işaret eden McEnany, şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik güçleri, ön saflarda sizi koruyor ve savunuyor. Onlara hürmet ve saygı borcumuz var. Güvenlik güçlerinin, saldırı altındayken, kendilerini savunma hakları vardır."

McEnany, Trump'ın ülkede devam eden protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı kullanıp kullanmayacağına ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Başkan Trump'ın bu yasayı kullanmaya mutlak yetkisi var. Trump'ın tek amacı Amerikan sokaklarını korumak. Gerekli görürse, Trump bu yasayı kullanır. Ancak şu anda, Ulusal Muhafızların sokağa inmesi Washington DC ve Minnesota'da çok işe yaradı."

New York'taki protestolardaki yağma olaylarına da işaret eden McEnany, şu değerlendirmede bulundu:

"New York'un yaptığı şey, soygun suçlamasıyla insanları göz altına alıp, 500 kişiyi serbest bırakmak oldu. New York'taki politikalar çok zayıf ve Başkan Trump'ın Washington DC'de son iki gecede başarı yakaladığı kanun ve nizam anlaşıyla çok zıt."
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