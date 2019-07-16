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  3. Kabine toplantısı dua ile başladı.... Trump bunu ilk kez yapmıyor

Kabine toplantısı dua ile başladı.... Trump bunu ilk kez yapmıyor

Kabine toplantısı dua ile başladı.... Trump bunu ilk kez yapmıyor

ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında Beyaz Saray'da yapılan kabine toplantısı yapılan duanın ardından başlandı.

Donald Trump’ın Beyaz Saray’da yaptığı kabine toplantısının, dua ile başlaması dikkati çekti.

DUA İLE BAŞLAYAN KABİNE TOPLANTISI İLK DEĞİL

Trump daha önce de kabine toplantılarına dua ile başlatmıştı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan dua etmesini isteyen Trump Amerikan medyasının da takip ettiği kabine toplantılarında bunu tekrar ediyor.

POMPEO ASKERDEKİ DUASINI OKUMUŞTU

Trump'ın "Toplantıya Pompeo'nun duasıyla başlayacağız." sözü üzerine Pompeo "Askerlik günlerinde sıkça okuduğu bir duayı okuyarak toplantıya başlamak istediğini" belirtmişti.

"Ey Tanrı, babamız, ey insanın kalbini arayan, samimiyetine ve gerçeğe yaklaşmamıza yardım et" sözleriyle başlayan duasında Pompeo'nun "Dürüstlükte ve temiz düşüncede iktidarımızın gücünü arttır" şeklindeki sözleri dikkati çekmişti.

EVANJELİK RİTÜELLERİ MEDYA ÖNÜNDE YAPMAYI TERCİH EDİYOR

ABD Başkanı Trump dindar biri olarak bilinmese de başta Başkan Yardımcısı Evanjelik Mike Pence olmak üzere kabinedeki bazı isimlerin dini ritüellerini medyanın önünde de yapmaları kamuoyunun dikkatini çekiyor.

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