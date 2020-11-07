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07 Kasım 2020 Cumartesi 09:50 | Son Güncelleme:

Beyaz Saray Genel Sekreteri Kovid-19'a yakalandı

Beyaz Saray Genel Sekreteri Kovid-19'a yakalandı
DHA

Beyaz Saray Genel Sekreteri Meadows koronavirüse yakalandı. Meadows, Başkan Trump geçen ay Corona virüsüne yakalandığında onun çevresindeki en yakın danışmanlarından biriydi.

ABD Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

ABD Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un koronavirüsüne yakalandığı bildirildi.ABD yönetiminden iki üst düzey yetkili, Meadows’un Corona virüsü testinin pozitif çıktığını doğruladı. Öte yandan Meadows, 3 Kasım öncesinde Trump’la birlikte seyahat etmişti ve en son Çarşamba gününün erken saatlerinde Trump açıklama yaparken kamuoyu önünde maskesiz şekilde görünmüştü. Meadows, Başkan Trump geçen ay Corona virüsüne yakalandığında onun çevresindeki en yakın danışmanlarından biriydi.

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